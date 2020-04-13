РИАМО - 13 апр. Работы по перепрофилированию корпуса Клинской горбольницы в инфекционный центр завершились в Высоковске, стационар уже готов принять заболевших коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Инфекционная больница готовится к открытию. Ведется монтаж необходимого медицинского оборудования, уборка помещений. Отделение сможет принять более 100 пациентов», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что в четырехэтажном здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров проведена перепланировка приемного отделения с созданием санпропускника с изолированной «грязной» и «чистой» зонами, проведен монтаж дополнительных точек системы медицинских газов в палатах, выполнена отделка помещений с заменой дверей, светильников и потолков.

По словам Локтева, весь объем работ был выполнен буквально за неделю. Строители работали в три смены, что позволило завершить работы в срок.

Городской округ Клин вошел в число 14 городов Московской области, где в связи с распространением коронавируса приступили к работам по перепрофилированию действующих лечебных учреждений. Сейчас работы уже завершены в Звенигороде, Подольске и Талдоме.

В Подмосковье в кратчайшие сроки будут перепрофилированы и подготовлены к приему пациентов 16 инфекционных центров в 14 городах, а также два корпуса Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ).

В Московской области зафиксировали всего 1 855 случаев заражения коронавирусом.

Для предотвращения распространения коронавируса в Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только в случае необходимости. При этом с 15 апреля вводятся обязательные пропуска для поездок на транспорте.

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13 АПРЕЛЯ

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