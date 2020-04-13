РИАМО - 13 апр. В столице планируется установить примерно 3,5 тысячи навигационных знаков для судов на воде, почти 1,5 тысячи знаков будут использовать в освещаемом режиме, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

«Для надлежащего обеспечения навигации 2020 года, которая откроется 24 апреля, будут задействованы около 3,5 тысячи специальных навигационных знаков, в том числе 1391 береговой и более 2 тысяч плавучих. При этом почти 1,5 тысячи знаков планируется использовать в освещаемом режиме», – отмечается в материале.

Общий вес одного буя с оборудованием, включая якорное устройство, варьируется от 200 до 700 килограммов. За одну смену при хороших погодных условиях путейцы могут установить до 40 знаков навигационной обстановки.

Наибольшее количество знаков разместят в районе Бережковской, Краснопресненской и Савинской набережных, у Лужников и Воробьевых гор, где наблюдается наиболее оживленное движение прогулочного флота.

В Москве планируют охватить почти 73 километра водных путей, разместив в воде в общей сложности 70 плавучих знаков.

Теплоходы Тушинского района гидротехнических сооружений (РГС) задействуют для установки знаков на Химкинском водохранилище, а также на участке Москвы-реки от шлюза №9 до Спасских мостов. За Московским РГС закрепили водные пути от шлюза №9 до №10, а также акваторию от шлюза № 10 до Бесединских мостов в районе Капотня.

Сегодня принимаемые Росморречфлотом особые профилактические меры по предотвращению распространения Covid-19 накладывают дополнительные технические сложности на подготовку флота к работе. При этом все мероприятия идут в штатном режиме, и навигация 2020 года будет обеспечена силами флота учреждения своевременно и в надлежащем объеме.