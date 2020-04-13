РИАМО - 13 апр. В Москве одобрили строительство первой очереди канализационно-насосной станции «Прокшино», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Площадь территории новой КНС составит 107 гектаров. В рамках проекта построят самотечный трубопровод, саму КНС «Прокшино» и напорно-самотечный трубопровод с камерой гашения от КНС до врезки в существующий магистральный коллектор.

«Длина аварийно-регулирующего резервуара, который разместится на площадке КНС «Прокшино», может составить 10 километров. Суммарная поэтажная площадь непосредственно КНС «Прокшино» – 1,3 тысячи квадратных метров, высота – до 7 метров», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

КНС поможет упразднить местные очистные сооружения и обеспечить перспективное строительство в новой Москве.