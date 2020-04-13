РИАМО - 13 апр. Следственный отдел по городу Щелково проводит доследственную проверку по факту обнаружения на кладбище в Лосино-Петровском незаконного захоронения недавно умершей женщины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«11 апреля 2020 года на муниципальном кладбище в поселке Свердловский Лосино-Петровского его сотрудниками было обнаружено незаконное захоронение. После извлечения гроба в нем было обнаружено тело женщины без внешних признаков насильственной смерти», - говорится в сообщении.

Следователи установили, что тело принадлежит 29-летней местной жительнице, которая скончалась в одной из больниц Красногорска от отека головного мозга. Из-за тяжелого материального положения родственники решили незаконно похоронить женщину на кладбище.

Сейчас проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.