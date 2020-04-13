РИАМО - 13 апр. Специалисты заканчивают работы по возведению нового арочного моста через Москву-реку на участке Фили - Москва-Смоленская Белорусского направления Московской железной дороги, полностью строительство планируют завершить к концу мая, говорится сообщении пресс-службы МЖД.

Уже установили опоры и арочное пролетное строение моста длиной 116 метров. В общей сложности, длина конструкции составит 334,5 метра.

«В настоящее время ведется подготовка моста к переключению главных путей, завершаются работы по гидроизоляции объекта и благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Строительство нового арочного моста начали в прошлом году. Новое сооружение призвано заменить старый мост, который эксплуатировали много лет. При возведении арочного моста провели уникальные работы по возведению фундамента в русле Москвы-реки, а также смонтировали металлические конструкции весом больше трех тысяч тонн.

Сейчас движение поездов через Москву-реку на участке Фили – Москва Смоленская идет по двум двухпутным мостам, один из которых старый, а второй был построен в рамках проекта по организации ускоренного движения на участке Москва – Одинцово. После открытия нового моста, старый демонтируют.

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