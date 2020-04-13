РИАМО - 13 апр. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вошел в топ-10 медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России за март 2020 года медиарейтинга, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Брынцалов занял шестое место в медиарейтинге, его индекс составил 5 731,3.

«Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в марте стали Алексей Шапошников (Москва), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Владимир Константинов (Республика Крым)», - говорится в сообщении.

Брынцалов занимает пост спикера Мособлдумы с 2011 года.

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