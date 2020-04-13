РИАМО - 13 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил врачей, а также всех неравнодушных людей, которые совершают добрые дела в период эпидемии коронавируса.
«Ровно месяц Подмосковье живет в режиме повышенной готовности, в состоянии постоянной борьбы за здоровье и безопасность людей. Эта борьба изменила нас. Заставила о многом задуматься, от многого отказаться. Научила принимать трудные решения и показала, чего может стоить один безответственный поступок», - написал Воробьев в Instagram.
Он отметил, что эпидемия напомнила всем о ценности человека и его отношении к окружающим, к работе и своей стране. По словам Воробьева, это ежедневно демонстрируют медики, которые героически борются с болезнью.
Губернатор добавил, что трудное время стало и временем добрых поступков, которые совершают отзывчивые люди.
«Фермеры поставляют в больницы продукты. Волонтеры развозят врачам комплексные обеды. Таксисты бесплатно отвозят медиков на работу и домой после смены. Такая помощь, внимание и забота сегодня очень важны», - заключил Воробьев.
Для предотвращения распространения коронавируса в Подмосковье ввели режим повышенной готовности. Жители всех возрастов должны находиться в самоизоляции. С 15 апреля для поездок по региону будет необходим пропуск.
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Ровно месяц Подмосковье живёт в режиме повышенной готовности, в состоянии постоянной борьбы за здоровье и безопасность людей. Эта борьба изменила нас. Заставила о многом задуматься, от многого отказаться. Научила принимать трудные решения и показала, чего может стоить один безответственный поступок. Эта борьба напомнила о главном. Что даже в век больших скоростей самая большая ценность - это человек и его отношение к другим людям, к работе и долгу, к своей стране. Это каждый день доказывают наши медики, которые на переднем краю героически выполнят свою работу. Трудное время стало ещё и временем добрых поступков. В Подмосковье много чутких, отзывчивых людей, которые помогают от чистого сердца. Фермеры поставляют в больницы продукты. Волонтеры развозят врачам комплексные обеды. Таксисты бесплатно отвозят медиков на работу и домой после смены. Такая помощь, внимание и забота сегодня очень важна. Спасибо всем за неравнодушие и добрые дела! И спасибо нашим врачам!
Текстовая трансляция
13 АПРЕЛЯ
- Воробьев рассказал, как борьба с коронавирусом изменила людей
- Бесплатный доступ к московским парковкам медики получат автоматически. Списки врачей и медперсонала уже передали в департамент транспорта.
- В Москве оформили свыше 1,8 млн цифровых пропусков. Несмотря на кибератаки, 70% полученных пропусков оформили на портале mos.ru.
- Россияне пока не смогут сдавать экзамены на водительские права. Насколько затянется пауза, еще неизвестно.
- Рассказываем все нюансы получения московского элеткронного пропуска в понятной инфографике
- Восемь человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Москве. У всех граждан отсутствовали основания для нахождения на улице.
- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.
- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.
- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.
- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.
- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.
- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.
- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.
- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.
- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.
- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.
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