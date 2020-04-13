РИАМО - 13 апр. Форум РИФ+КИБ пройдет в этому году в онлайн-режиме, 15 апреля в 11:00 состоится открытие и главная аналитическая панель — «РИФ.онлайн», говорится в сообщении пресс-службы организаторов форума.

«РИФ.онлайн» станет одним из самых длительных форумов про интернет-бизнес — онлайн-концепция проведения онлайн-сессий рассчитана с апреля по сентябрь и возможность подключения участников и спикеров из любой точки мира.

«Мы верим, что «РИФ.онлайн» — это именно то, что нужно интернет-бизнесу сегодня, в это непростое время перемен. В рамках «РИФ.онлайн» мы проведем серию секций, мастер-классов, ток-шоу со знаковыми спикерами. Обеспечим возможность диалога между участниками и спикерами — постараемся сделать все то, что делаем много лет в рамках РИФ+КИБ, только в новом формате», — говорится в сообщении.

Традиционно на главной аналитической панели форума презентуют самые актуальные цифры Рунета: экономику Рунета, данные по аудитории, рекламному рынку, доменам, подготовленные компаниями РАЭК, Mediascope, Координационного центра доменов .ru/.рф и другое.

«РИФ.онлайн» пройдет в режиме прямого включения с возможностью у участников задавать вопросы, спикеры постараются дать прогнозы на будущее и рассказать о сценариях развития отрасли, а также дать советы по отдельным отраслям. Кроме того, 15 апреля в рамках состоится серия вебинаров на тему «Digital-маркетинг в эпоху коронавируса и удаленной работы».

За период апрель-сентябрь на платформе «РИФ.онлайн» пройдет более 100 онлайн-секций (мастер-классов, презентаций, лекций, вебинаров и даже круглых столов): по 3-5 каждую неделю. Для того, чтобы получить доступ к контенту «РИФ.онлайн», достаточно пройти регистрацию на сайте.

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