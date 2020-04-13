РИАМО - 13 апр. В Москве и Подмосковье за прошедшие две недели апреля выпало всего 8% осадков от месячной нормы, почва столицы получила 3,3 миллиметра небесной влаги, сообщается на сайте «Метеоновости».

Месячная норма осадков в апреле составляет 44 миллиметра.

«Почва испытывает явный дефицит влаги, и ожидаемые дожди пойдут ей только на пользу», — отмечается в материале.

Как прогнозируют синоптики, 14, 15, 16 и 17 апреля ожидаются небольшие дожди. Существенное похолодание наступит в среду ночью, когда температура в регионе опустится до минус 1 – плюс 3. Днем 15 апреля дождь может переходить в мокрый снег.