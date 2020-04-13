РИАМО – 13 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение удвоить количество региональных коек для лечения коронавирусных больных, общее число коек таким образом достигнет 30 тысяч, сообщает ТАСС.

«В целом будет, если всю ту группировку, по-военному говоря, взять, около 30 тысяч коек. Это огромный объем, просто огромный объем. Но мы страхуемся для того, чтобы обеспечить нормальным медицинским обслуживанием тех, кто может заболеть коронавирусом», - сказал Собянин.

Мэр напомнил, что в столице, помимо стационаров, разворачивают амбулаторную сеть. Для работы с коронавирусными больными реорганизованы 40 крупнейших амбулаторно-диагностических центров.

Собянин подчеркнул, что на этой неделе вся выстроенная система должна заработать как единый механизм.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что для борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве и других регионах необходимо задействовать всех сотрудников медицинских учреждений, а также кадры профильных вузов и училищ.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

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