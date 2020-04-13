РИАМО – 13 апр. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность оказания поддержки онлайн-сервисам по доставке еды в условиях эпидемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

Пункт о поддержке предпринимателей вошел в перечень поручений президента, который опубликовали на сайте Кремля.

«Рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общественного питания, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки», – отмечается в документе.

Также Путин дал указание поддержать социально ориентированные некоммерческие организации, которые проводят различные мероприятия в поддержку граждан во время распространения коронавируса.

Новый тип коронавируса начал распространяться по миру из Китая в конце 2019 года. В России на данный момент зарегистрировали 18328 случаев заражения коронавирусом.

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