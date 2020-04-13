РИАМО - 13 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего жителя Дмитровского округа, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские нашли тайник, из которого изъяли сверток.

«По результатам химического исследования установлено, что его содержимое является наркотическим средством мефедроном, общим весом более одного килограмма», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении задержанного полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.