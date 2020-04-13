РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. Мусорные навалы с контейнерной площадки убрали на улице Поликахина в микрорайоне Железнодорожный Балашихи после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона пожаловался на портале на несвоевременный вывоз мусора, в том числе и с мусорных контейнеров на улице Поликахина, 5. Он отметил, что компания «Хартия» два дня не вывозит мусор.

«Региональный оператор ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» рассмотрел данное обращение. По состоянию на 13 апреля, вывоз отходов осуществлен. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - сказал заместитель руководителя ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» Дмитрий Иванов.

Он добавил, что график вывоза коммунальных отходов производится ежедневно с 07:00 до 23:00, вывоз раздельно накопленных отходов каждые 2 дня с 07:00 до 23:00, вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке от управляющей организации.

Контакты регионального оператора: 8(499)750-24-82, электронная почта: romo_disp@hartiya.com, сайт: http://mo.hartiya.com/.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.