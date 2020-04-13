РИАМО - 13 апр. Коронавирус выявили в общей сложности у 18 священников и монахов в Московской епархии, говорится в сообщении рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Covid-19 выявили у 18 священнослужителей и монашествующих следующих храмов и монастырей Московской епархии: храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино; храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском; храм Тихвинской иконы Божией Матери в Крылатском; храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском», – отмечается в материале.

Также случаи заражения отмечены у священнослужителей храма преподобного Симеона Столпника за Яузой; храма святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке; храма Вознесения Господня на Гороховом Поле; храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе; храма Спаса Нерукотворного Образа в Перове; храма Живоначальной Троицы в Свиблове.

Случаи инфицирования зафиксированы также в храме святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве; в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове; в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре, Донском ставропигиальном мужском монастыре; в Марфо-Мариинской обители милосердия.

Еще у 21 клирика и монашествующих имеются симптомы коронавируса, однако диагноз пока не подтвержден. Это священнослужители следующих храмов и монастырей: храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском; храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове; храм Преображения Господня в Богородском; храм Живоначальной Троицы (Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры).

Также неподтвержденные случаи коронавируса имеются в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Митино; храме святых Девяти Мучеников Кизических; Богоявленском кафедральном соборе в Елохове; храме святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Бескудникове.

Прихожанам все указанных приходов напомнили о необходимости быть внимательными к своему здоровью и обратились с просьбой самоизолироваться.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

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