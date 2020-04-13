РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. За минувшие сутки в Балашихе выявили еще пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число заболевших в городском округе составляет 38 человек, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за последние сутки зафиксировали 495 новых случаев заражения Covid-19.

«По состоянию на 13 апреля, в Московской области зарегистрировали 1 855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 75 человек выписали домой из стационаров, 19 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 38 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

По данным на 12 апреля, количество заболевших в Балашихе составляло 33 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30, специалисты ответят на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.