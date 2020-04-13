РИАМО - 13 апр. Одиннадцать муниципальных кладбищ на территории подмосковного Одинцовского округа закрыты для посещения по 19 апреля из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Запрет на посещение кладбищ действует с 13 по 19 апреля. Погосты открыты только для проведения похоронных церемоний. Также в этом году не будут запускать специальные автобусные маршруты до кладбищ на пасхальные праздники.

«Одинцовское благочиние временно приостанавливает посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, принадлежащих и подведомственных Московской епархии», - добавляется в сообщении.

Так, до 19 апреля включительно богослужения во всех храмах и монастырях совершаются при участии только клира, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо.

Кладбища в Одинцовском округе, которые временно закрыты для посещения:

- Лайковское — Одинцово, Красногорское шоссе, 3а;

- Кобяковское — Голицыно, деревня Кобяково;

- Захаровское — деревня Захарово;

- Звенигородское городское кладбище — Депутатская улица;

-Игнатьевское — Звенигород, Игнатьевская улица, участок 133;

- Акуловское — Одинцово, Западная улица, 27;

-Баковское — Одинцово, Вокзальная улица, 43;

- Ромашковское — село Ромашково;

- «Большие Вяземы» — рабочий поселок Большие Вяземы, Ямская улица;

- Кубинское (старое) — Кубинка, Можайское шоссе, дом 1;

- Кубинское (новое) — Кубинка.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.