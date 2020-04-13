РИАМО - 13 апр. Одиннадцать муниципальных кладбищ на территории подмосковного Одинцовского округа закрыты для посещения по 19 апреля из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Запрет на посещение кладбищ действует с 13 по 19 апреля. Погосты открыты только для проведения похоронных церемоний. Также в этом году не будут запускать специальные автобусные маршруты до кладбищ на пасхальные праздники.
Так, до 19 апреля включительно богослужения во всех храмах и монастырях совершаются при участии только клира, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо.
Кладбища в Одинцовском округе, которые временно закрыты для посещения:
- Лайковское — Одинцово, Красногорское шоссе, 3а;
- Кобяковское — Голицыно, деревня Кобяково;
- Захаровское — деревня Захарово;
- Звенигородское городское кладбище — Депутатская улица;
-Игнатьевское — Звенигород, Игнатьевская улица, участок 133;
- Акуловское — Одинцово, Западная улица, 27;
-Баковское — Одинцово, Вокзальная улица, 43;
- Ромашковское — село Ромашково;
- «Большие Вяземы» — рабочий поселок Большие Вяземы, Ямская улица;
- Кубинское (старое) — Кубинка, Можайское шоссе, дом 1;
- Кубинское (новое) — Кубинка.
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Текстовая трансляция
13 АПРЕЛЯ
- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.
- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.
- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.
- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.
- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.
- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.
- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.
- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.
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