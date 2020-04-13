РИАМО - 13 апр. Большинство заявок на получение электронного пропуска, которые москвичи отправили с помощью СМС, оказались оформлены неверно, заявка должна заполняться в строгом соответствии с шаблоном, сообщает ТАСС.

«СМС с некорректным текстом составляют около 90% всех сообщений, поступающих на короткий номер 7377. Некоторые даже отправляют СМС со свободным текстом, например, «дайте мне пропуск», — сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Горожанам необходимо отправить СМС с четким соблюдением шаблона заполнения. В ответ придет 16-значный код, который и будет являться пропуском.

В заявке нужно указать свои паспортные данные и код цели (работа (1), поездка к больницу (2) или другая разовая поездка (3). Доступны три кода документа: паспорт гражданина РФ (1), иностранный паспорт (2), иной документ (3).

Для указания государственного регистрационного номера автомобиля нужно использовать русскую раскладку клавиатуры. При наличии нужно заполнить номер транспортной карты «Тройка» или «Стрелка». Также стоит указать ИНН организации и ее краткое наименование.

К примеру, заявка для работающего должна выглядеть так: пропуск*1*1*1234*123456*Р043АС177***1234567890*ООО Ромашка.

Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте с 15 апреля будут необходимы специальные электронные пропуска. Оформить их можно уже сейчас.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.