РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. В подмосковных Люберцах родители новорожденной девочке дали имя Стефания, говорится в сообщении пресс-службы Межрайонного управления ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники.

«На удаленном рабочем месте Межрайонного управления ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники Главного управления ЗАГС Московской области произведена государственная регистрация рождения Малышевой Стефании Александровны. В семье Александра Васильевича и Алевтины Юрьевны Стефания первый ребенок», - говорится в сообщении.

Сотрудники ЗАГСа желают родителям и малышке здоровья, счастья, душевной теплоты и благополучия.

«Надеемся, что Стефания продолжит лучшие семейные традиции и станет для родителей радостью в их жизни! Мира, любви и согласия семье Малышевых», - завершается в сообщении.

Стефания – редкое и красивое имя. Корни имени Стефания уходят в Древнюю Грецию. Оно происходит от мужского Стефан, которое является сокращенной формой слова Стефаносс. В переводе имя означает «венец» или «диадема». Соответственно, Стефания с древнегреческого можно перевести как «венценосная».