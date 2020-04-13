РИАМО - 13 апр. В Подмосковье в понедельник ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, водителей попросили быть внимательными на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На этой неделе в области ожидается похолодание: до +3 градусов, возможен небольшой снег и дождь», – говорится в сообщении.

В Московской области в понедельник, 13 апреля, ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +14 градусов, осадков нет.

Минтранс Подмосковья просит водителей не торопиться со сменой зимней резины. Также не рекомендуется парковаться рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Важно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

До 1 мая в Московской области продлили режим обязательной самоизоляции граждан в условиях распространения коронавируса. Начиная с 15 апреля необходимо будет иметь при себе пропуск в случае совершения поездки на общественном или личном транспорте.