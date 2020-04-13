РИАМО - 13 апр. В связи с угрозой распространения коронавируса прием граждан в подмосковном министерстве энергетики пройдет в дистанционном режиме, в апреле связь с просителями будет осуществляться при помощи аудио- и видеоконференций, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ближайшая встреча запланирована на 17 апреля и пройдет в онлайн-режиме в соответствии с утвержденным графиком.

«Прием граждан в Министерстве энергетики Московской области 17 апреля пройдет дистанционно, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции <…> Жители Подмосковья могут записаться на прием, но вопрос будет решаться удаленно», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

С жителем в назначенное время свяжется сотрудник министерства энергетики по телефону или онлайн. Предварительная запись будет осуществляться по телефону: 8(498)602-31-13 (добавочный 55344). Подробную информацию можно найти на официальном сайте ведомства.

В апреле прием с гражданами будет проводиться посредством аудио- и видеоконференций. Жителей Подмосковья просят отправлять обращения в Минэнерго в письменном виде или на электронную почту министерства.

До 1 мая жителям Московской области рекомендовано соблюдать режим домашней самоизоляции. С 15 апреля обязательным будет оформление пропусков для поездок на личном и общественном транспорте.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.