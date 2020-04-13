РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Народное голосование по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения стартует на портале «Добродел» 1 мая, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Голосование пройдет в рамках проекта «Светлый город».

«Голосование продлится месяц, а непосредственно работы по выбранным адресам в городском округе Люберцы проведут в 2021 году», - сказал Ружицкий.

Зарегистрированным пользователям портала на голосование будет представлен перечень из 102 адресов. На территории Люберец определено 47 мест, в Краскове - 18, в Томилине – 16, в Малаховке – 18 и в Октябрьском - 3.

Голосование завершится 1 июня.