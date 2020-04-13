РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. С начала нынешнего года в подмосковном Красногорске произошло 126 пожаров, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу Красногорск сообщает: с 1 января по 13 апреля 2020 года на территории городского округа произошло 126 пожаров, на которых погиб 1 и пострадало 6 человек», - говорится в сообщении.

Жителей призвали не поджигать сухую траву, а также пресекать попытки поджогов.

«Берегите природу, свою жизнь и жизнь своих близких! Помните, поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступления серьезных последствий - уголовную ответственность», - добавляется в материале.

Небольшое возгорание рекомендовали тушить подручными средствами.

«В случае, когда неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы - незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефонам «01» и «101», «112», - заключается в сообщении.