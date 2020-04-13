РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В подмосковном Подольске получили исходно-разрешительную документацию на строительство нового детсада на 140 мест на Электромонтажном проезде, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию детского сада на 140 мест на Электромонтажном проезде, дом 3 городского округа Подольск», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объект включен в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

При проектировании особое внимание будет уделено вопросам безопасности и комфортности пребывания детей в образовательном учреждении. Проектирование и строительство нового детского сада будет осуществляться за счет средств бюджета.