Как получить материнский капитал на первого и последующих детей в 2020 году

Кто имеет право получить материнский капитал
В Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 1 марта 2020 года внесли изменения: расширили список субъектов, кому полагается материнский капитал, увеличили размер самих выплат, изменили порядок подачи заявлений.
Так, согласно новой версии, дополнительные меры государственной поддержки должны получить:
– женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;
– женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;
– женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на материнский капитал;
– мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшиеся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года;
– мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года.
Как изменился размер выплат
Раньше сумма выплаты на второго ребенка и последующих детей была 466 617 рублей. Такой же она останется для тех, у кого второй ребенок родился до 1 января 2020 года.
Изменился размер материнского капитала на детей, рожденных с 2020 года. Для них финансовая поддержка будут следующей:
– 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;
– В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;
– 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;
– 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло;
Таким образом, если в семье есть ребенок, родившийся до 2020 года, за второго (появившегося в 2020 году) родители получат 616 617 рублей.
Если в семье двое детей, и за них родители не получали дополнительных выплат: все родились до 1 января 2007 года (когда впервые появился материнский капитал), или, к примеру, мать на момент рождения второго ребенка не была гражданкой РФ – тогда за рождение (усыновление) третьего семья получит материнский капитал в размере 616 617 рублей.
Программа материнского капитала действует до 31 декабря 2026 года, но, как показывает практика, ее постоянно продлевают.
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Куда подать заявление
Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносит территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. Туда можно обратиться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), либо отправить заказное письмо. В последнем случае все документы и само заявление требуется заверить у нотариуса, уточняет ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.
Кроме того, документы можно подать и онлайн — через портал «Госуслуги», через сайт Пенсионного фонда РФ (ПФР) либо через личный кабинет застрахованного лица информационной системы ПФР. В этом случае подлинники документов должны быть предоставлены в территориальное подразделение ПФР в срок не более пяти рабочих дней с момента получения заявления. Заявителю направят электронное уведомление с указанием даты, когда он должен их принести.
Такой порядок получения сертификата был ранее и останется прежним для получения материнского капитала за усыновление детей, так как, в данном случае, все необходимые сведения могут представить лишь приемные родители.
Оксана Красовская поясняет, что с 15 апреля 2020 года, семьи, в которых родился ребенок, смогут получить сертификат в беззаявительном порядке.
Юрист рассказала, что согласно новой редакции закона, материнский капитал будет оформляться автоматически. Семьи будут получать выплаты минуя бюрократические моменты, связанные с подачей заявления и получением решения о выдаче сертификата. Все необходимые сведения будут поступать в ПФР из государственного реестра ЗАГС.
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Какие документы предоставить
С 15 апреля подавать документы уже не понадобится, кроме случаев с усыновлением.
Для получения сертификата заявителю-усыновителю по-прежнему будет нужно подать заявление и следующие бумаги:
– документ, удостоверяющий личность заявителя (обычно это паспорт);
– свидетельство о рождении ребенка;
– СНИЛС;
– документ, подтверждающий усыновление (свидетельство об усыновлении).
Все сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут предоставить только сами усыновители.
На что можно потратить
«Согласно законодательству, материнский капитал нельзя просто взять и обналичить. Деньги не получится снять, как с банковской карты или счета», – поясняет Оксана Красовская.
Деньги хранятся в Пенсионном фонде. Использовать их можно полностью или по частям только для некоторых целей:
– улучшение жилищных условий на территории РФ;
– получение образования ребенком (детьми);
– формирование накопительных пенсий для женщин;
– приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
– получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".
Порядок, который начнет действовать с 15 апреля, упрощает получение сертификата, который подтверждает право на материнский капитал, но не возможность его использования.
Порядок получения денег для целей, перечисленных выше, устанавливают отдельные нормативные акты, утвержденные Правительством РФ.
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