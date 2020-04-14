Как получить материнский капитал на первого и последующих детей в 2020 году

Раньше сумма выплаты на второго ребенка и последующих детей была 466 617 рублей. Такой же она останется для тех, у кого второй ребенок родился до 1 января 2020 года.

Изменился размер материнского капитала на детей, рожденных с 2020 года. Для них финансовая поддержка будут следующей:

– 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;

– В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

– 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

– 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло;

Таким образом, если в семье есть ребенок, родившийся до 2020 года, за второго (появившегося в 2020 году) родители получат 616 617 рублей.

Если в семье двое детей, и за них родители не получали дополнительных выплат: все родились до 1 января 2007 года (когда впервые появился материнский капитал), или, к примеру, мать на момент рождения второго ребенка не была гражданкой РФ – тогда за рождение (усыновление) третьего семья получит материнский капитал в размере 616 617 рублей.

Программа материнского капитала действует до 31 декабря 2026 года, но, как показывает практика, ее постоянно продлевают.

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