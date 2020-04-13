РИАМО - 13 апр. Самое ответственное отношение к соблюдению режима самоизоляции в Подмосковье демонстрируют жители Лобни и Железнодорожного, следует из данных «Яндекса».

В настоящее время индекс самоизоляции в Лобне и микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха составляет 3,5 балла из пяти возможных. Это означает, что на улице есть люди.

Кроме того, хорошие показатели у остальной территории Балашихи – 3,4 балла; Люберец, Королева, Ивантеевки, Красногорска – 3,3 балла; Долгопрудного – 3,2 балла.

Индекс самоизоляции в Москве в 9 утра составлял 3,3 балла, в 12 часов – 3,1 балла, в 15 часов – 3 балла.

«Яндекс» регулярно подсчитывает индекс самоизоляции в различных городах России. Значение индекса может колебаться в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс – тем ответственнее горожане относятся к требованию соблюдать домашний режим в условиях эпидемии коронавируса.

В России на текущий момент зафиксировано 18328 случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее отметила, что ситуация с распространением коронавируса в Московском регионе развивается быстрее, чем в остальных субъектах страны.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.