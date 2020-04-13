РИАМО - 13 апр. Останкинский суд Москвы вынес первое постановление о штрафе в размере 50 тысяч рублей в отношении столичного предпринимателя, нарушившего установленные ограничительные меры, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мосгорсуда.

«Сегодня в Останкинском суде вынесено постановление о привлечении к ответственности по статье 6.3 КоАП РФ индивидуального предпринимателя. Ему назначен штраф в 50 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что коммерсант в нарушение действующих в настоящее время норм допустил реализацию продуктов питания быстрого приготовления при непосредственном посещении покупателем предприятия.

Режим самоизоляции действует на территории столицы до 1 мая. С 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте нужны специальные цифровые пропуска. Получить их можно с сегодняшнего дня на сайте mos.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.