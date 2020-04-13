РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. За минувшие сутки в городском округе Подольск зафиксировали еще 20 новых случаев заражения коронавирусом, всего в округе 49 заболевших, следует из данных областного оперштаба.

«По состоянию на 13 апреля, в Московской области за сутки выявили 495 случаев заболевания коронавирусом, из них 204 человека - от 18 до 44 лет; 181 человек - от 45 до 64 лет; 83 человека - от 65 до 99 лет; 27 детей. В Подольске за последние сутки выявили 20 случаев. Всего в округе выявили 49 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1 855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 19 человек, выздоровели и выписались из больниц 75 человек.

Жителям рекомендуется соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо вызывать врача на дом.

Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.