С 15 апреля в Москве и Московской области в рамках борьбы с распространением коронавируса вводится пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. Заказать цифровой пропуск можно уже с 13 апреля, а действителен он будет как в столице, так и на территории Подмосковья. О том, как москвичам получить электронный пропуск и для каких целей его можно использовать, читайте в инфографике РИАМО.

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