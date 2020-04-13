РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 апр. С понедельника по 29 апреля изменится расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД, это связано с ремонтно-путевыми работами на станциях Мытищи и Лосиноостровская, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С понедельника по 29 апреля выведут из расписания несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Болшево и Пушкино, а 18 и 19 апреля – также между столицей и платформами Фрязино, Сергиев Посад и Александров. У некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Ряд пригородных поездов из Москвы проследуют без остановок платформы Лось, Перловская и Тайнинская», - говорится в сообщении.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».