РИАМО - 13 апр. Зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов проведет дистанционную встречу с бизнесом 16 апреля в 10:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Во встрече с бизнесом также примут участие представители органов власти Московской области.

«Встреча пройдет в режиме телеконференции – личное посещение мероприятия не предусмотрено. Будет организован канал видеосвязи с домом правительства Московской области», — отмечается в материале.

Во время встречи вопросы можно будет задавать через интернет и получить ответ сразу по видеосвязи.

Регистрация на встречу доступна по ссылке. Окончание регистрации – 15 апреля в 16:00. Подробная инструкция по участию во встрече в режиме телеконференции будет выслана на электронную почту, указанную при регистрации по ссылке.