РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Музыканты подмосковного Подольска смогут отправить заявки на участие в онлайн-фестивале «Строка, рожденная в бою» до 5 мая, сообщается на сайте администрации округа.

«Дом культуры «Машиностроитель» микрорайона Климовск проводит онлайн-фестиваль «Строка, рожденная в бою», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль будет проводиться на нескольких интернет-ресурсах в режиме онлайн 7 мая, а итоги жюри подведут 8 мая. Для участия все желающие до 5 мая должны будут отправить заявку по электронному адресу: dkmashinostroitel@mail.ru или в сообщениях группы: https://vk.com/dkgrivno», - говорится в сообщении.

Принять участие могут как отдельные исполнители, так и дуэты, вокальные ансамбли. Участники будут выступать в режиме онлайн под фонограмму либо под аккомпанемент.

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