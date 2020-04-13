РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 апр. В подмосковном Домодедове за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших в округе составляет 19 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1 855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 19 человек, выздоровели и выписались 75 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 19», - говорится в сообщении.

По данным на 12 апреля, в Домодедове было зафиксировано 13 случаев заболевания.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дома без веских причин, также их предупредили, что при симптомах ОРВИ нужно вызывать врача на дом.