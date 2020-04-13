РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 апр. В городском округе Мытищи за сутки зарегистрировали 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего на территории округа 112 заболевших, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье за сутки выявили 495 случаев заболевания коронавирусом. Из них: 204 человека - от 18 до 44 лет, 181 человек - от 45 до 64 лет, 83 человека - от 65 до 99 лет и 27 детей. В городском округе Мытищи выявили 112 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Мытищах 12 апреля составляло 76.

В Московской области зафиксировали 1855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 19 человек, выздоровели и выписались 75 человек.

По вопросам коронавируса в регионе работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.