РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. В подмосковном Красногорске следователи проверяют информацию об отравлении малолетнего ребенка средством для чистки труб, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещенной в сети интернет, об отравлении годовалой девочки средством для чистки труб», - говорится в сообщении.

Из сообщения СМИ следовало, что ребенок был доставлен автомобилем скорой помощи из Красногорска в одну из московских больниц с диагнозом «химический ожог ротоглотки, отравление средством для чистки труб».

«Предварительно установлено, что 12 апреля 2020 года малолетняя, находясь в квартире, пошла в ванную комнату, где, забравшись в шкаф, взяла бутылку с химической жидкостью и прокусила ее. В результате жидкость попала в ротоглотку. После этого девочка была госпитализирована», - добавляется в сообщении.

В настоящее время следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.