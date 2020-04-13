РИАМО - 13 апр. Информацию о планируемой хакерской атаке на сайт по выдаче пропусков для поездок по Москве направили в правоохранительные органы, говорится в сообщении столичного оперштаба по коронавирусу.

На портале JoyReactor злоумышленники предложили повысить нагрузку на сайт nedoma.mos.ru, чтобы нарушить его работоспособность.

«Группа злоумышленников пытается создать дополнительную нагрузку на сайт nedoma.mos.ru через генерацию большого количества запросов. Информация об этом направлена в правоохранительные органы», — отмечается в материале.

Портал mos.ru работает, оформление электронных пропусков на нем продолжается.

Цифровые пропуска для передвижения по Москве оформляются с понедельника. Наличие пропуска станет обязательным с 15 апреля. Кроме портала nedoma.mos.ru, пропуск можно оформить по телефону справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 или посредством СМС на номер 7377.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.