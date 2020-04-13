РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 апр. В подмосковных Котельниках начали ремонтировать дороги, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Несмотря на самоизоляцию и действующие ограничения, депутаты горокруга Котельники продолжают контролировать исполнение обращений жителей. В понедельник депутат Рания Ибрагимова проверила выполнение дорожных работ у дома №14 на улице Новая и в микрорайоне Белая Дача между домами №№22 и 23.

«В настоящее время МБУ «Спецтранс» приступили к выполнению ямочного ремонта. Кроме того, сотрудники профильного управления администрации проводят мониторинг состояния дорог. Ведется оцифровка ям с помощью специального приложения», - говорится в сообщении.

В связи с улучшением погодных условий ремонт дорог продолжат.