РИАМО - 13 апр. Чтобы избавиться от тревоги во время самоизоляции можно начать делать дыхательные практики, сообщается на сайте газеты «Московский комсомолец».

«Общая высокая жизненная тревожность – показание к терапии. Из того, что можно применить: начните делать любые медитации и любые дыхательные практики минут по 10 в день. Помогает лучше, чем думает большинство», - сказал рассказал психолог Евгений Идзиковский.

Также помогает занять себя чем-нибудь, переключить внимание на дела и объективные трудности, так как, если хватает времени и сил на переживание, то хватит времени на работу или учебу.

Можно уделить время мышечному расслаблению, принять теплую ванну. Мысленно попробуйте найти в своем теле зажатые участки и постарайтесь их расслабить.

На фоне распространения коронавирусной инфекции режим нерабочих дней в РФ продел до конца апреля, введен режим самоизоляции. Людям нельзя покидать свои дома без веской повода.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.