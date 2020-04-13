РИАМО - 13 апр. В Одинцовском городском округе продолжаются работы по созданию инфекционного центра для пациентов с коронавирусом, на работах задействованы 130 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Работы в «Одинцовской центральной районной больнице» ведутся в три смены. Сейчас строительство выходит на завершающий этап.

«Сейчас на объекте завершается монтаж системы подачи медицинских газов, дополнительная разводка по палатам, внутренняя отделка помещений. Ведется перепланировка помещений на первом этаже под размещение санпропускника с созданием изолированных шлюзов между «грязной» и «чистыми» зонами», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Обновленный корпус сможет принять 300 пациентов. Новое отделение будет оснащено необходимым оборудованием.

Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

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- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

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