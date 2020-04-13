РИАМО - 13 апр. В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пропускной режим будет работать со среды, ввели систему электронных припусков, сегодня мы открыли портал, колл-центр, прием СМС. Эта работа идет непросто, на наш портал мы получили беспрецедентные DDoS-атаки, боты. <...>

У же выдано 900 тысяч пропусков», - сказал Собянин в ходе совещания в формате видеоконференцсвязи под руководством президента.



Он отметил, что систему совершенствуют, пока получать пропуска нужно только тем, кто передвигается на транспорте.

В понедельник жители столицы начали оформление заявок на получение цифровых пропусков на передвижение, которые станут необходимы уже с 15 апреля.

Москвичей просят использовать домен nedoma.mos.ru при оформлении заявок.

Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер

7377.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.