РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Движение автомобильного транспорта временно изменится на 10 улицах Подольска в мае из-за проведения земляных работ по реконструкции кабельных линий, сообщается на сайте администрации округа.

ОАО «Ремонтно-строительное предприятие» планирует в мае проводить земляные работы по реконструкции кабельных линий электропередач на улицах Индустриальная и Большая Серпуховская в Подольске с направлением в сторону улиц Пионерская и Школьная.

«В связи с этим при проведении земляных работ временно изменится организация дорожного движения по следующим улицам: Ватутина, Физкультурная, Белинского, Лапшенкова, Малая Кутузовская, 40 лет Пионерии, Загородная, Лагерная, Литейная и Володи Дубинина. В мае-июне текущего года водителей просят быть особо внимательными на вышеуказанных улицах и обращать внимание на временные дорожные знаки», - говорится в сообщении.