РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Красковский культурный центр подмосковных Люберец 14 апреля проведет онлайн мастер-класс по символике индийского танца, сообщается на сайте учреждения.

«14 апреля Красковский культурный центр в своих аккаунтах в соцсетях проведет онлайн мастер-класс «Символика индийского классического танца». Начало в 12:00», - говорится в сообщении.

В Instagram посмотреть мастер-класс можно по ссылке. В соцсети «ВКонтакте» мастер-класс разместят в группе.