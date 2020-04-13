РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 апр. Общественной организации «Многодетные семьи Мытищи» оказали помощь в виде медицинских масок от имени местного отделения партии «Единая Россия», сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«Председатель совета депутатов городского округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов встретился с председателем Общественной организации «Многодетные семьи Мытищи» Еленой Павлечко. По просьбе организации Андрей Гореликов от имени местного отделения партии «Единая Россия» оказал помощь в виде медицинских масок и пообещал содействие в приобретении антисептических средств», - говорится в сообщении.

В рамках встречи также состоялось обсуждение работы волонтерского движения. Сейчас под руководством Павлечко работают 25 волонтеров, которые ежедневно оказывают помощь людям на самоизоляции.