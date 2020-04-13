РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 апр. В подмосковном Красногорске с понедельника стартовали традиционные весенние субботники, в нынешнем году они проходят без участия жителей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С 13 апреля на ежедневной основе будем проводить уборку территорий. Начинаем с вылетной магистрали Волоколамское шоссе – убираем после зимы мусор, листву, порубочные остатки. Все работы делаем силами наших подрядчиков. Кроме этого, привлекаем МБУ КГС и МАУК «Парки Красногорска», – сказал заместитель главы администрации горокруга по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

Он отметил, что в этом году традиционные апрельские субботники пройдут без привлечения помощи жителей округа. В понедельник на уборку территорий вышли 90 человек. Все участники субботника работают в масках, перчатках и сохраняют дистанцию.

«В ближайшие дни в порядок будут приведены микрорайоны: Павшинская пойма, Райцентр, Брусчатый поселок, а также территории теротделов Нахабино, Отрадненское и Ильинское. Весь округ уберут до 30 апреля», – добавляется в материале.

После уборки территорий начнется дезинфекция – обработка дорог, тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофоров.