РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. Дороги регионального подчинения в подмосковном Красногорске должны привести в нормативное состояние до конца апреля, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа Евгений Владимирский.

«Мосавтодор» вышел на работу по улицам Красногорска. <…> За апрель все дороги должны быть приведены в норматив!» - написал Владимирский в своем Instagram-аккаунте.

«Мосавтодор» - государственное бюджетное учреждение Московской области, которое отвечает за ремонт и содержание региональных автомобильных дорог. В Красногорске в зоне ответственности предприятия находится ряд дорог, в том числе Волоколамское и Пятницкое шоссе.