РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Пожарные ликвидировали возгорание в строении на Плещеевской улице подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В понедельник, 13 апреля, в 10:06 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Плещеевская, дом №42. Пожарные ликвидировали возгорание в 11:15. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в ликвидации пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.