РИАМО – 13 апр. Отечественные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) эффективнее в борьбе с Covid-19 по сравнению с зарубежными аналогами, этим объясняется высокий мировой спрос на российский продукт, сообщает Nation News.

«Более 30 государств попросили РФ поставить им наши ИВЛ. В нашей стране есть все необходимое, чтобы производить достаточное количество не только аппаратов для вентиляции легких, но и других медицинских приборов», – отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

Врач-иммунолог, инфекционист Георгий Викулов подчеркнул, что существуют разные поколения аппаратуры, которая отличается в техническом плане. По словам врача, когда речь идет о приборах ИВЛ, то часто забывают о так называемых «искусственных легких», ЭКМО, которые в России также существуют.

«В России имеются все самые современные приборы, ничем не уступающие тем, что есть в США или Европе. Спрос на наши аппараты ИВЛ в мире объясняется тем, что у нас больше резерв <…> У наших поставщиков несколько ниже стоимость. Началась дополнительная диверсификация заводов по производству приборов, увеличению резервов. Запас и так есть, но <…> его увеличивают», — сказал Викулов.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация легких (ЭКМО) — это целая система кровообращения, выполняющая все функции легкого. В отличие от аппаратов ИВЛ, которые нагнетают сухой кислород в легкие и забирают углекислый газ, ЭКМО насыщают кровь кислородом и удаляют СО2 из нее.

Замминистра Минпромторга сообщил, что к началу лета объемы производства медицинской аппаратуры должны увеличиться в 30 раз, что позволит России в июне текущего года выпустить около 3 тысяч аппаратов ИВЛ.

В данный момент для борьбы с коронавирусом приняты серьезные меры. В Москве и Подмосковье ведется перепрофилирование больниц под инфекционные центры. В столице число коронавирусных стационаров достигло 29. В Подмосковье переоборудовали около 12 больниц.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

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- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

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