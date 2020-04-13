РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. В женской консультации роддома Балашихи в микрорайоне Саввино возобновляется работа процедурного кабинета, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинского роддома.

«Внимание! Процедурный кабинет будет работать с 8:00 до 10:00 по вторникам и четвергам. Предварительная запись по телефону регистратуры: 8(495)567-22-22. Приходят сдавать анализы пациентки высокой группы риска, беременные, первично встающие на учет по беременности, беременные по направлению врача, имеющие отклонения в предыдущих анализах», - говорится в сообщении.

Здание роддома в микрорайоне Саввино перепрофилируют для пациентов с коронавирусной инфекцией. Инфекционное отделение на 400 мест примет первых пациентов до конца апреля.

Женская консультация и пренатальный скрининг переехали по адресу: микрорайон Павлино, улица Троицкая, дом №3 (1-й этаж жилого дома, между 5 и 4 подъездами).