РИАМО - 13 апр. В России тестирование на коронавирус проводят более 250 лабораторий, страна входит в число лидеров по сделанным исследованиям, сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки.

«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 10 тест-систем, которые позволяют выявлять и тестировать заболевание. На сегодняшний день в Российской Федерации проведено 1,3 миллиона исследований. Мы находимся в числе стран-лидеров, которые проводят тестирование своего населения», - сказала Голикова.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань. Инфекция стала быстро распространяться по миру, в марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

На данный момент по миру зарегистрировано более 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России зафиксировали за весь период 18 328 случаев заражения.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.