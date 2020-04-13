РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. Председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева вручил 14 продуктовых наборов многодетным и малоимущим семьям, а также одиноким пенсионерам округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В продовольственные наборы губернатора входят продукты первой необходимости.

«Депутаты изъявили желание помочь волонтерам в развозе губернаторских наборов. Людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию в это непростое время, необходимо внимание. Ведь в самоизоляции нельзя выходить из дома, и для многих в последнее время сузился круг общения. Так что наборы, которые мы сегодня развозим, имеют значение для жителей, они с теплотой нам открывают двери», - сказал Попов.

Адресная помощь была оказана многодетным и малоимущим семьям, а также одиноко проживающим пенсионерам, проживающим в центре округа и микрорайонах Балашиха-3 и Первомайский.

Среди них - руководительница городского культурно-оздоровительного клуба «Золотой возраст», в котором состоит более 260 человек, Антонина Кузнецова, которая с середины марта все время проводит дома и выходит только в аптеку и магазин.

«У меня есть дочь, которая мне помогает. Но от продуктов, которые привезли, естественно, не откажусь», - отметила Кузнецова.

Всего на территории городского округа с 22 марта было передано около 1,5 тысячи таких наборов.