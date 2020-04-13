РИАМО - 13 апр. Сотрудники ГИБДД будут проверять цифровые пропуска при въезде в Москву и на ее территории у водителей и пассажиров с 15 апреля, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«В связи с этим возможны затруднения в движении. Пожалуйста, заранее планируйте время своей поездки», — отмечается в материале.

Ведомство просит по возможности оставаться дома, но в случае выхода из дома заблаговременно оформлять пропуска.

В Москве и Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции до 1 мая из-за распространения коронавируса. Для поездок на транспорте нужно получать электронные пропуска, их начали оформлять с понедельника, а 15 марта они станут обязательными.

Ходить пешком можно без пропусков, но соблюдая правила. Покидать квартиру можно в случаях: угрозы жизни и здоровью, для похода в магазин, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора.